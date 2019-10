Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kradfahrer verletzt sich bei Sturz

Kirchhundem (ots)

Am Samstag befuhr gegen 14.45 Uhr ein 51-Jähriger mit seinem Krad die L711 in Fahrtrichtung Kirchhundem. Nach eigenen Angaben kam er dann in einer Linkskurve in Höhe des Wanderparkplatzes Engelsberg nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte, da er einem ihm entgegenkommendem unbekannten Pkw-Fahrer versuchte, auszuweichen. Dieser soll die Kurve so stark geschnitten haben, dass er nur durch Ausweichen eine Kollision verhindern konnte. Der 51-Jährige verletzte sich bei dem Sturz leicht und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen bezüglich des Verursachers dauern an. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

