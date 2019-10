Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ungewöhnlicher Fund

Kirchhundem (ots)

Am Sonntag gegen 7.50 Uhr fand ein ehrlicher Bürger in einem Waldstück in Welschen Ennest in einem Gebüsch eine Tüte voller Zigarettenschachteln. Er meldete dies der Polizei, die die Schachteln zählte: insgesamt stellten sie 643 Zigarettenschachteln sicher. Der Warenwert liegt bei rund 4700 Euro. Derzeit prüft die Polizei, woher die Zigaretten stammen könnten.

