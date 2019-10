Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit Flucht

Kirchhundem (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 14:45 Uhr befuhr ein 51-jähriger Kradfahrer aus Datteln die L 711 von Olpe kommend in Richtung Kruberg. In einer Linkskurve, in Höhe Engelsberg kam ihm nach eigenen Angaben ein Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegen. Der Kradfahrer musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und stürzte. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Der Kradfahrer wurde augenscheinlich nicht verletzt, aber zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-2550 entgegen.

