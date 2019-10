Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit Alkoholeinwirkung

Wenden (ots)

Am Freitag gegen 20 Uhr befuhr ein 21-jähriger mit seinem Audi die Olper Straße aus Rtg. Brün in Rtg. Rothemühle. Zunächst nutzte er dabei einen Teil der Gegenfahrbahn, so dass eine 36-jährige Mercedesfahrerin nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Durch dieses Manöver wurde ihr Wagen beschädigt. Anschließend kam der Verursacher nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Bordstein und fuhr in eine dahinter befindliche Hecke. Danach wurde der Wagen zurück auf die Fahrbahn geschleudert und blieb dort liegen. Durch die Wucht des Aufpralls riss das rechte Vorderrad des Fahrzeugs komplett ab und die Fahrertür sprang auf. Da der Unfallverursacher deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm auf der Polizeiwache in Olpe eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 4.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

FLD/Leitstelle

Telefon: 02761 9269 2550

E-Mail: leitstelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell