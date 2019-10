Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 72-Jähriger bei Auffahrunfall leicht verletzt

Wenden (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Dienstag (22. Oktober) gegen 16 Uhr in Gerlingen wurde ein 72-jähriger Pkw-Fahrer leicht verletzt. Zunächst befuhr er die Koblenzer Straße in Richtung Gerlingen. Verkehrsbedingt hielt er an einer Ampel. Ihm folgte ein 50-jähriger Seat-Fahrer. Nach eigenen Angaben übersah dieser den vor ihm haltenden Pkw und fuhr auf. Der 72-Jährige klagte durch den Aufprall über Nackenschmerzen, konnte aber selbstständig einen Arzt aufsuchen. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

