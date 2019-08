Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Vollsperrung L 776 nach Verkehrsunfall (Folgemeldung)

Rüthen (ots)

Nach dem Unfall an der L776 von Donnerstag 19:10 Uhr, fehlten noch einige Angaben zu Personen und Fahrzeugen. Die Unfallverursacherin ist 46-Jahre alt und aus Rüthen. Sie war mit einem Nissan-Micra unterwegs. Das andere Fahrzeug, ein VW Golf, wurde von einer 36-jährigen Frau aus Rheda-Wiedenbrück gesteuert. Beide Fahrerinnen wurden schwer verletzt. In dem VW Golf wurden die vier Mitfahrer (5,11,12 und 36 Jahre alt) ebenfalls schwer verletzt. Alle wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 55000,- EUR geschätzt. (lü)

