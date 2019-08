Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Auffahrunfall

Soest (ots)

Am Donnerstag, um 15:30 Uhr, kam es an der Werler Landstraße nahe der Einmündung Clevische Straße zu einem Unfall. Eine 70-jährige Frau aus Soest war mit ihrem 5er BMW stadteinwärts unterwegs. Kurz vor der Ampel fiel die Dame nach eigenen Angaben in einen Sekundenschlaf. Sie prallte auf das Heck eines vor ihr stehenden Mercedes eines 87-jährigen Soesters. Dieser wiederum wurde durch den Aufprall auf einen vor ihm stehenden Dacia Duster eines 84-jährigen Soesters geschoben. Durch den Unfall wurden. Die BMW-Fahrerin und der Mercedesfahrer wurden leicht verletzt zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 11500,- EUR geschätzt. (lü)

