POL-SO: Kreis Soest - "Bitte nehmen Sie Rücksicht!"

Am kommenden Mittwoch geht der Schulbetrieb auch im Kreis Soest wieder los. Ab Freitag sind dann auch die "I-Dötze" allein im Straßenverkehr unterwegs. Das fordert von allen anderen Verkehrsteilnehmern ein hohes Maß an Rücksicht. Kinder reagieren nicht immer so, wie man es sich als Erwachsener vorstellt. Deshalb sollten Autofahrer in den kommenden Wochen immer auf #NummmerSicher gehen und im Bereich von Schulen oder Schülergruppen den Fuß vom Gas nehmen. "Wir hoffen, dass die Eltern ihre Kinder richtig vorbereitet haben. Der Schulweg sollte gerade für die Jüngsten nichts Neues sein. Neues werden sie in der nächsten Zeit genug erleben", so Marion Rumprecht, Leiterin der Verkehrsdirektion bei der Kreispolizeibehörde Soest. "Unsere Kollegen werden in den nächsten Wochen jeden Morgen Schulwege überwachen. Für die Autofahrer sollte jedoch nicht die Anwesenheit eines Polizisten ausschlaggebend sein um den Fuß vom Gas zu nehmen. Denken Sie bitte an die Kinder und an den §1* der Straßenverkehrsordnung - gegenseitige Rücksichtnahme!" (lü)

*§1 Straßenverkehrsordnung (1) Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. (2) Wer am Verkehr teilnimmt, hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder, mehr als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird.

