Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Feuer in Industriehalle

Soest (ots)

Am Donnerstag, um 22:57 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Feuer in einer Maschinenhalle am Overweg gerufen. Hier brannte ein Druckgußmaschine. Durch die Hitze des Feuers wurde die Konstruktion der Fabrikhalle stark beeinträchtigt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Ein Mitarbeiter wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf mehrere 100000,-EUR geschätzt. Die Produktionshalle muss nun von einem Statiker überprüft werden. Bei der Brandursache handelt es sich wahrscheinlich um einen technischen Defekt. (lü)

