Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots)

--

Friedrichshafen

Trunkenheitsfahrt

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand eine 55-jährige Pkw-Lenkerin, die am Mittwochnachmittag von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen im Stadtgebiet kontrolliert wurde. Die Frau zeigte sich den Beamten gegenüber sofort sehr aggressiv und ungehalten, ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 2,7 Promille. Im Rahmen der anschließenden Blutentnahme in einem Krankenhaus beleidigte die 55-Jährige den Arzt, eine Krankenschwester und die eingesetzten Polizeibeamten mehrfach. Sie gelangt daher nun zusätzlich zur Trunkenheitsfahrt auch wegen Beleidigung zur Anzeige.

Friedrichshafen

Diebstahl

Ein iPhone XC Max in Gold entwendete ein bislang unbekannter Täter am Mittwochnachmittag aus einem Elektronikgeschäft in der Werastraße. Der Mann schaute sich zunächst im Laden um, nahm dann das Demogerät aus dem Aussteller und steckte es in seine Tasche. Danach verließ der Unbekannte das Geschäft in Richtung Stadtbahnhof. Der Mann hat kurzes graues Haar, ist kräftig gebaut und trug zur Tatzeit eine kurze blaue Jeans, ein graues T-Shirt mit blauen Applikationen sowie graue Turnschuhe. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet um sachdienliche Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen unter Tel. 07541/701-0.

Tettnang-Biggenmoos

Auffahrunfall

Zwei Leichtverletzte, drei beschädigte Pkw und ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochvormittag gegen 11.45 Uhr auf der L 326 bei Biggenmoos ereignet hat. Ein 61-jähriger Autofahrer erkannte zu spät, dass zwei vor ihm befindliche Fahrzeuge an einer Baustellenampel angehalten hatten, fuhr auf den hinteren Wagen auf und schob diesen noch auf den davor befindlichen Pkw. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, zogen sich die 51-jährige Fahrerin des mittleren Wagens und der 31-jährige Lenker des vorderen Fahrzeugs jeweils leichte Verletzungen zu.

Immenstaad

Körperverletzung

Wegen eines möglichen Körperverletzungsdelikts ermittelt die Polizei gegen einen 31-jährigen Autofahrer. Der Mann musste im Bereich der Immenstaader Ziegelei am Mittwochabend gegen 19 Uhr staubedingt anhalten und kam mit seinem Fahrzeug dabei teilweise auf dem am rechten Fahrbahnrand verlaufenden Radschutzstreifen zum Stehen. Ein 48-jähriger Radfahrer fuhr rechts an der haltenden Pkw-Kolonne vorbei und schlug mit der flachen Hand gegen mehrere Fahrzeuge, um deren Fahrer auf ihre aus seiner Sicht behindernde Haltesituation aufmerksam zu machen. Nachdem der 48-Jährige auch zweimal gegen den Wagen des 31-Jährigen geschlagen hatte, wollte der Autofahrer ihn zur Rede stellen und die Personalien des Radlers feststellen, um mögliche Ansprüche im Falle einer Beschädigung geltend machen zu können. Da der Fahrradfahrer nicht anhalten wollte, hielt der 31-Jährige das Fahrrad fest, woraufhin der Radler stürzte. Dieser musste zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Eriskirch

Verkehrsunfall

Am Mittwoch gegen 18.00 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall auf der B 31 kurz nach der Abfahrt Eriskirch in Fahrtrichtung Friedrichshafen. Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer übersah im stockenden Verkehr einen vor ihm verkehrsbedingt bremsenden Autofahrer und fuhr auf das Fahrzeugheck auf. Beide Pkw wurden von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Ein Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Kressbronn

Alkoholisierter Fahrradfahrer

Ein 65-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Mittwoch gegen 22.15 Uhr die Seestraße aus Richtung der B 467. Auf Höhe der Einmündung der Straße "Am Nonnenbach" stürzte er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung vom Fahrrad und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholkonzentration von über einem Promille. Der 65-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeibeamten veranlassten zudem eine ärztliche Blutentnahme, der Radfahrer gelangt entsprechend zur Anzeige.

Markdorf

Unfallflucht

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 19.00 Uhr in der Straße "Am Stadtgraben" an der Einmündung zur Poststraße. Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer war in Richtung Ravensburger Straße unterwegs und ordnete sich mit seinem Auto auf der linken Abbiege-Spur ein. Ein 68-jähriger Motorradfahrer ordnete sich neben dem Pkw auf der rechten Spur ein, um an der Kreuzung geradeaus zu fahren. Als der Motorradfahrer auf Höhe der Fahrzeugfront war, bog der Autofahrer überraschend nach rechts in die Poststraße ein, kollidierte mit dem Motorrad und setzt seine Fahrt fort. Der 68-Jährige fuhr daraufhin dem Pkw hinterher und konnte ihn schließlich durch Hupen zum Anhalten bewegen. Der 29-jährige Unfallgengerfuhr jedoch nach einem kurzen Gespräch, ohne dass er seine Personalien bekannt gegeben hatte, weiter. Über das Autokennzeichen, welches sich der Motorradfahrer gemerkt hatte, konnte die Polizei den Pkw-Lenker ausfindig machen. Er wird sich nun strafrechtlich für sein Verhalten zu verantworten haben.

Überlingen

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker prallte vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Mittwoch zwischen 12.00 Uhr und 16.00 Uhr gegen einen in einem Parkhaus in der Seestraße geparkten Mercedes-Benz. Der Unbekannte setzte daraufhin seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Personen, die den Unfallhergang beobachten konnten oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu wenden.

Sipplingen

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat in der Zeit zwischen Dienstag, 13.00 Uhr, und Mittwoch, 9.00 Uhr, einen auf dem Parkplatz eines Hotels in der Burkhard-von-Hohenfels-Straße geparkten Ford mit Mannheimer Kennzeichen beschädigt. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Schnell / Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell