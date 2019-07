Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Weitere Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Aulendorf - Musbach

Verkehrsunfall mit Flucht

Zeugen sucht das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803-6666, zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag gegen 10.45 Uhr auf der Landesstraße 285 zwischen Musbach und Aulendorf ereignete.

Die Lenker eines Lkw und eines Pkw befuhren hintereinander die Landesstraße 285 aus Richtung Musbach in Richtung Aulendorf. Kurz vor Aulendorf kam ihnen ein Sattelzug mit weißem oder beigefarbenem Auflieger entgegen. Der Lenker der Sattelzugmaschine geriet aus nicht bekannten Gründen auf die linke Fahrbahnseite, wo es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Lkw eines 59-jährigen Lkw-Lenkers kam. Hierbei stießen der Außenspiegel der Sattelzugmaschinebeiden gegen den des Lkw. Beide Außenspiegel wurden beschädigt. Der nachfolgende Renault Clio erlitt Schäden durch herabstürzende Teile der beiden Außenspiegel.

Der Lenker des Sattelzuges setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Sachschadens zu kümmern. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr er auf der Landesstraße an der Spitze einer Autokolonne in Richtung Musbach, weshalb insbesondere die Lenker dieser Pkw als Zeugen des Verkehrsunfalles in Betracht kommen.

