POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Unfall

Ein Gesamtsachschaden von rund 3500 Euro an zwei Fahrzeugen entstand am Dienstag gegen 16.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung Binger Straße / Riedlinger Straße. Ein 63-jähriger Toyota-Fahrer wollte von der Straße "Am Riedbaum" kommend nach rechts in die Binger Straße einbiegen. An der Kreuzung fuhr er auf eine vor ihm stehende 49-jährige Opel-Lenkerin auf, da er nach eigenen Angaben bereits nach links in die Binger Straße schaute und den Opel übersehen hatte. Die zwei Pkw-Insassen wurden nicht verletzt.

Sigmaringen

Brandeinsatz

Die Feuerwehr Sigmaringen musste in der Nacht auf den heutigen Mittwoch gegen 03.00 Uhr zu einem Einsatz in die Gorheimer Straße ausrücken. Ein 61-jähriger Mann hatte sich einen Topf mit Gulasch aufwärmen wollen, war dann jedoch auf dem Sofa fest eingeschlafen. Die Rauchentwicklung des verbrennenden Gulaschs bemerkte er nicht. Der beißende Geruch zog durch die Wohnungstür im Hausflur und wurde von weiteren Mietern im ersten Obergeschoss bemerkt, die dann einen Notruf absetzten. Beim Eintreffen der Feuerwehr öffnete der überraschte Bewohner die Tür und konnte sich nach kurzer Nachfrage an sein Gulasch erinnern. Der verbrannte Topf wurde von einem Feuerwehrmann nach draußen gebracht. Nach einer Druckbelüftung war die Wohnung wieder bewohnbar. Personen wurden nicht verletzt.

Ostrach

Schlüssel weggeworfen

Wegen Diebstahls wird ein 55-jähriger Mann angezeigt, der am Dienstag gegen 12.00 Uhr im Bereich der Schlösslestraße aus Wut einen Schlüsselbund entwendet hat. Der 55-Jährige war mit einem Kleinbus unterwegs und wollte auf der Wendeplatte wenden, wurde jedoch durch einen kurzzeitig dort parkenden 41-jährigen Pkw-Fahrer daran gehindert. Aus Wut darüber ging er zu dem Wagen, beugte sich durch das geöffnete Fenster und zog den Schlüssel samt Schlüsselbund aus dem Zündschloss. Anschließend nahm er dieses mit und entsorgte die Schlüssel unterwegs einzeln auf verschiedenen Äckern, indem er sie aus seinem Fahrzeug warf. Der mittlerweile reumütig gewordene 55-Jährige kehrte anschließend zur Örtlichkeit zurück und entschuldigte sich für seinen Ausraster bei dem Pkw-Besitzer. Die Schlüssel konnten jedoch nicht mehr wiedergefunden werden.

Wald

Verkehrsunfall

Schwere Verletzungen erlitt am Dienstag gegen 07.30 Uhr ein 50-jähriger Seat-Fahrer innerorts auf der L 195. Der Mann verspürte nach eigenen Angaben ein plötzliches körperliches Unwohlsein, in dessen Folge er nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort gegen eine Gartenmauer prallte. Der offensichtlich nicht angegurtete Fahrer erlitt beim Aufprall schwere Kopfverletzungen und wurde ins Krankenhaus Sigmaringen eingeliefert.

