Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Einzelmeldung aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

--

Singen

Zeugenaufruf zum Brand des Heulagers am Hohentwiel

Bezugnehmend auf die Pressemeldung vom gestrigen Dienstag, 17.30 Uhr erfolgt nachfolgender Zeugenaufruf: Um Hinweise auf die Brandentstehung und den weiteren Verlauf des Brandes zu erhalten, bittet die Polizei mögliche Zeugen, die am Dienstag zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr im Umfeld des Brandobjekts unterwegs waren, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, in Verbindung zu setzen.

Pressemeldung vom 23.07.2019

POL-KN: Brand eines Heulagers

Singen/Landkreis Konstanz Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am heutigen Nachmittag gegen 15.20 Uhr eine als Heulager genutzte Halle in der Domäne Hohentwiel, unterhalb des gleichnamigen Vulkankegels, in Brand. Aufgrund weithin sichtbarer, schwarzer Rauchschwaden ging eine Vielzahl von Notrufen beim Feuerwehr-Notruf der Integrierten Leitstelle des Landkreises Konstanz sowie dem Polizei-Notruf beim Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Konstanz ein. Der Brand wurde von einem Großaufgebot der Feuerwehr bekämpft, griff jedoch noch auf eine weitere, angrenzende Halle über. Neben dem gelagerten Heu wurden auch einige in den Gebäuden untergestellte Arbeitsmaschinen durch die Flammen zerstört. Aufgrund der starken Brandlast sind die beiden Hallen nicht mehr zu retten, sodass die Feuerwehr sie kontrolliert abbrennen lässt. Der Einsatz wird voraussichtlich die nächsten Stunden andauern. Der Sachschaden wird vorläufig auf etwa eine halbe Million Euro geschätzt. Personen oder Tiere sind den Erkenntnissen der Polizei zufolge bislang nicht zu Schaden gekommen.

Schnell/Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell