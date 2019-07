Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Brand eines Bauwagens

Lahr (ots)

Am heutigen Nachmittag, gegen 17:00 Uhr, wurde über Polizeinotruf ein Flächenbrand im Bereich der B415/Rheintalbahn in Lahr gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein festverbauter Bauwagen im Bereich der Straße "Im Dornschlag" brannte. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0781212820 in Verbindung zu setzen.

/FDR

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 21 0

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell