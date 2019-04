Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Erfolgreiche Vermisstensuche; Küchenbrand; Einbrüche; Angriff mit Eisenstange

Reutlingen (ots)

Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag erlitten. Ein 29-Jähriger wollte mit seinem VW Golf um 15.30 Uhr von einem Hofraum aus nach links auf die Alteburgstraße einfahren. Ein auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Stadtmitte fahrender Pkw-Lenker hielt an, um das Einfahren zu ermöglichen. Beim Abbiegen kam es zur Kollision mit dem VW Polo eines 26-Jährigen, der auf dem Linksabbiegestreifen an den rechts wartenden Fahrzeugen vorbeifuhr. Trotz einer Vollbremsung und einer Bremsspur von über zehn Metern stießen die Pkw so heftig zusammen, dass sich der Unfallverursacher verletzte. Er musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. An den nicht mehr fahrbereiten Autos entstand ein Schaden in Höhe von zirka 5.000 Euro. (ms)

Metzingen (RT): Vermisster aufgefunden

Ein auffälliges Fahrzeug hat am Mittwochabend im Bereich des Stausees zu einem größeren Einsatz der Rettungskräfte geführt. Gegen 19.30 Uhr meldeten Passanten einen auf einem Feldweg abgestellten Opel bei dem ein Schlauch vom Auspuff in den Innenraum gelegt war. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug leer war. Weitere polizeiliche Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass sich der Fahrer in einem psychischen Ausnahmezustand befinden und verletzt sein könnte, weshalb umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit zahlreichen Streifenwagen, unterstützt von einem Polizeihubschrauber, der Feuerwehr und Suchhunden eingeleitet wurden. Im Rahmen dieser Fahndungsmaßnahmen konnte der Vermisste nach einem Hinweis aus der Bevölkerung in der Ortsmitte von Eningen erheblich alkoholisiert aufgefunden werden. Er wurde in eine Klinik eingeliefert. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Brand in Küche

Ein Topf mit Öl hat am Mittwochabend die Küche in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schubertstraße in Brand gesetzt. Die 37-jährige Wohnungsinhaberin wollte Öl auf dem Herd erhitzen, stellte aber fest, dass das Öl zu knapp war und wollte Nachschub aus dem Keller holen. Dabei ließ sie den Topf auf dem Herd stehen. Beim Verlassen der Wohnung sperrte sie sich allerdings versehentlich aus. Als alle Versuche, wieder in die Wohnung zu gelangen fehlschlugen, alarmierte sie die Feuerwehr. Diese rückte mit fünf Fahrzeugen und 23 Feuerwehrleuten an und öffnete die Wohnungstüre. Mittlerweile hatte der überhitzte Topf Feuer gefangen und bereits die Abzugshaube in Brand gesetzt. Der Brand war dann durch die Feuerwehr schnell gelöscht und nach einer Durchlüftung konnte die Wohnung wieder an die Inhaberin übergeben werden. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. (cw)

Esslingen (ES): In Gaststätte eingebrochen

Vermutlich ohne Beute musste der Unbekannte wieder abziehen, der am frühen Donnerstagmorgen in eine Gaststätte in der Obertürkheimer Straße eingebrochen ist. Gegen 1.25 Uhr wurde entdeckt, dass sich ein Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gastraum verschafft hatte. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei hatte allerdings schon das Weite gesucht. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. (cw)

Esslingen (ES): Gewahrsam nach Angriff mit Eisenstange

Mehreren Strafanzeigen sieht ein 30-Jähriger entgegen, der am späten Mittwochabend, gegen 22.15 Uhr, mit einer Eisenstange auf einen Taxifahrer losgegangen ist. Der Mann hatte sich zuvor in den Stadtteil Hohenkreuz fahren lassen, sich dann aber offenbar geweigert, den ausstehenden Betrag zu bezahlen. Als der 28 Jahre alte Fahrer anschließend die Verständigung der Polizei ankündigte, holte der Fahrgast nach derzeitigem Kenntnisstand eine rund einen Meter lange Eisenstange aus seiner Wohnung und griff damit den 28-Jährigen an. Dieser versuchte, sich zu Fuß in Sicherheit zu bringen, worauf der Angreifer die Stange nach dem Fahrer warf. Diese verfehlte den 28-Jährigen jedoch. Durch die alarmierten Streifenbesatzungen konnte der augenscheinlich alkoholisierte Mann schließlich überwältig werden. Die restliche Nacht musste er in einer Gewahrsamszelle verbringen. Außerdem wird er wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Betrugs bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (mr)

Kusterdingen (TÜ): Ins Schleudern geraten

Noch unklar ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen auf der K 9603 zwischen Wankheim und Kusterdingen ereignet hat. Eine 25-jährige Tübingerin war gegen 6.45 Uhr mit ihrem Ford Fiesta auf der Kreisstraße von Wankheim in Richtung Kusterdingen unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Um eine Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zu vermeiden, lenkte sie stark nach rechts ein. Dabei übersteuerte sie ihren Wagen, verlor die Kontrolle und kam ins Schleudern. Ihr Fiesta kam von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und kam völlig demoliert im Straßengraben entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie von der Feuerwehr aus dem Auto gerettet werden musste. Vom Rettungsdienst wurde sie anschließend zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf mehrere tausend Euro geschätzt wird. Er musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Starzach (TÜ): Einbruch in Kindergarten (Zeugenaufruf)

Einen geschätzten Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro hat ein bislang unbekannter Täter bei einem Einbruch in einen Kindergarten in der Pfarrgasse in Bierlingen hinterlassen. Der Einbrecher warf in der Zeit von Mittwochabend, 19 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 6.45 Uhr, mit einem Stein die Scheibe eines Fensters zum Ruheraum der Kleinen ein. Im Anschluss entriegelte er das Fenster und stieg ein. Im Inneren wurde zielgerichtet das Büro der Kindergartenleitung angegangen und durchwühlt. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Täter versucht hatte, zwei weitere Fenster ebenfalls einzuwerfen. Diese hielten jedoch stand. Bei einem im selben Gebäude untergebrachten Jugendraum wurde ebenso ein Fenster eingeworfen. In diesen dürfte der Einbrecher jedoch nicht eingedrungen sein. Der Polizeiposten Bodelshausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07471/930191-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

