Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.07.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Seckach: Einbruch in Kinder- und Jugenddorf

Unbekannte verschafften sich in dem Zeitraum von Samstag bis Montag gewaltsam Zutritt in ein Gebäude eines Kinder- und Jugenddorfes in der Klingestraße in Seckach. Die Täter entwendeten dort einen Fahrzeugschlüssel eines Fords und fuhren mit dem PKW circa 75 Kilometer bis sie ihn wieder an der gleichen Stelle parkten. Durch den Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von knapp 1.500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 06291 648770 vom Polizeiposten Adelsheim entgegengenommen

