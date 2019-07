Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.07.2019 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Niedernhall: Unfallverursacher flüchtet

Ohne sich um den verursachten Schaden an einem Pkw zu kümmern fuhr eine Unbekannte mit ihrem Ford am Dienstag in Niedernhall einfach davon. An einer leichten Steigung der Hauptstraße rollte das Auto beim Anfahren rückwärts auf den BMW eines 33-Jährigen. Anschließend fuhr die Unbekannte einfach davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich um einen blauen Ford. In dem Fahrzeug saßen vermutlich zwei Frauen. Zeugen, die Hinweise zu der Fahrerin oder ihrem Auto geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau zu wenden.

Niedernhall: Wohnmobil beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte haben in dem Zeitraum von Montag, 22 Uhr, bis Dienstag, 16.30 Uhr, den Reifen eines Wohnmobils in der Bachwiesenstraße in Niedernhall zerstochen. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von knapp 100 Euro. Sachbeschädigung ist kein Scherz sondern strafbar. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 07940 8294 vom Polizeiposten Niedernhall entgegengenommen.

Künzelsau-Taläcker: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Vermutlich mit der Faust schlug ein Unbekannter am Dienstag, zwischen 7.50 Uhr bis 13 Uhr, gegen einen geparkten silberfarbenen Audi in der Emil-Nolde-Straße auf den Künzelsauer Taläckern. Hierdurch entstand eine Eindellung auf der Beifahrertüre. Der Sachschaden wird auf knapp 500 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau zu wenden.

