Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Schüsse

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag, um 21.00 Uhr, meldeten mehrere Zeugen Schüsse aus dem Park am Konrad-Adenauer-Ring. Eine eingesetzte Polizeistreife konnte kurz darauf am Dusternweg eine Gruppe Jugendlicher antreffen von denen einer die Flucht ergriff. Die Beamten konnten ihn nach einer kurzen Verfolgung stellen. Bei seiner Durchsuchung fanden sie, bei dem in Lippstadt lebenden 19-Jährigen, eine Schreckschusspistole. Er gab an, diese gefunden zu haben. Die Waffe wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz geschrieben. (lü)

