Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Einfamilienhaus in Finnentrop

Finnentrop (ots)

Montagnacht in der Zeit von 1.30 bis 4.50 Uhr entwendeten nach ersten Erkenntnissen unbekannte Täter aus einem Einfamilienhaus im "Heidfeld" in Finnentrop einen Fahrzeugschlüssel und Bargeld. Letzteres fanden sie in einer Geldbörse im Handschuhfach des im Carport geparkten Pkws. Um sich Zugang zu den Wohnräumen zu verschaffen, hebelten sie vermutlich die separate Eingangstür des Hauswirtschaftraumes auf und gelangten darüber in den Wohnbereich. Anschließend verließen sie den Tatort mit einem Fahrrad, das sie ebenfalls vor Ort entwendeten. Eine Streifenwagenbesatzung konnte dieses aber im unmittelbaren Wohnumfeld wieder auffinden. Es entstand ein Sach- und Beuteschaden im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell