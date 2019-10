Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrüche in Kindergärten

Drolshagen (ots)

Zwei Einbrüche in Kindertagesstätten, davon blieb einer im Versuch stecken, ereigneten sich im Raum Drolshagen am vergangenen Wochenende. In der Zeit von Samstag (19.10) 13.35 Uhr und Montag (21.10.2019 6.55) drangen unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Listerstraße ein. Zunächst beschädigten sie die Bewegungsmelder der Außenbeleuchtung und hebelten anschließend die Eingangstür auf. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld.

Ein zweiter Einbruch blieb im Versuch stecken: Unbekannte Täter hebelten zwischen Freitag (18. Oktober) 14 Uhr und Montag (21. Oktober) 6.55 Uhr bei einem Kindergarten im Kirchweg eine rückwärtig gelegene Tür auf und gelangten so in das Gebäude. Hier durchsuchten sie Schränke und Schubladen und brachen eine weitere Tür im Innenbereich auf. Nach ersten Erkenntnissen konnten sie keine Beute machen.

An beiden Tatorten sicherte die Kriminalpolizei Spuren. Die Ermittlungen dauern an. Es entstand beide Male ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

