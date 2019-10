Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wohnungseinbruch in Zweifamilienhaus

Drolshagen (ots)

Am Samstag zwischen 16.15 und 22.15 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus "Am Buscheid" in Drolshagen ein. Vermutlich gelangten die Täter über die Rückseite des Hauses auf den Balkon des Hauses und schlugen dann die Balkonglastür ein, sodass sie Zugang zur Wohnung erhielten. Anschießend durchsuchten sie sämtliche Räume, Schränke und Kommoden. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld, Schmuck, eine Geldbörse und Kleidung. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren vor Ort. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

