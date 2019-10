Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Trickdieb unterwegs

Offenburg (ots)

Opfer eines mutmaßlich raffinierten Langfingers wurde ein 85 Jahre alter Mann am Donnerstagmorgen. Als er gegen 10 Uhr in sein Fahrzeug stieg um vom Parkdeck eines Lebensmittelgeschäfts in der Marlener Staße loszufahren, klopfte ein ihm unbekannter Mann an die Fensterscheibe, täuschte einen Notfall vor und bat den älteren Herr darum, von dessen Handy aus einen Automobilclub anzurufen, da er in einer Notlage sei. Der Mann mit südländischer Erscheinung nutzte vermutlich die Ablenkung des Fahrzeugführers und entwendete dessen Brieftasche aus der geöffneten Jackentasche. Im Anschluss brach die Konversation abrupt ab und der vermutlich 35 bis 40 Jahre alte Mann suchte das Weite.

