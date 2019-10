Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Vorfahrt missachtet, drei Verletzte

Friesenheim (ots)

Ein Sachschaden von insgesamt 4.000 Euro und drei Verletzten sind die Folgen einer Vorfahrtsverletzung am Mittwochnachmittag, in der Ringstraße/ Flugplatz N1. Eine Opel-Fahrerin soll in einer Einfahrt gewendet haben und wieder auf die Straße eingefahren sein. Dabei missachtete die 19-Jährige den von rechts kommenden Renault-Fahrer. Dieser stieß mit dem Opel zusammen bis beide auf einem Wiesengelände zum Stehen gekommen sind. Bei dem Unfall wurde der Beifahrer im Opel schwer, die beiden Fahrzeugführer leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme konnte beim 63-jährigen Renault-Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden, eine Überprüfung ergab einen Wert von knapp einem Promille. Beide Fahrzeugführer erwarten entsprechende Anzeigen. /ar

