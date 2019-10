Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Olpe (ots)

Olpe- Auf der Bruchstraße in Olpe ereignete sich am Samstag gegen 15.30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer leicht verletzt wurde. Ein 62-Jähriger befuhr mit seinem Pkw den Kreisverkehr "Bruchstraße/Bahnhofsstraße" und beabsichtigte, diesen in die Franziskanerstraße zu verlassen. Beim Einfahren übersah er einen 15-Jährigen, der mit seinem Roller den Kreisverkehr in Richtung Stadtmitte befuhr. Daraufhin kam es zu einem Zusammenstoß, wodurch der 15-Jährige stürzte. Er begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein geringer Sachschaden.

