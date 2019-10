Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Sachbeschädigung Hauswand durch rötliche Flüssigkeit/Farbe (35/1310)

Speyer (ots)

12.10 - 13.10.2019, 19:00 - 08:00 Uhr

Unbekannte Täter beschädigten vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag die zur Straße gerichtete Hauswand eines Einfamilienhauses in der Winternheimer Straße, indem eine unbekannte rötliche Flüssigkeit/Farbe gegen diese "gespritzt" wurde. Die Verunreinigung auf einer Fläche von ca. 5 x 3 Meter ließ sich nachträglich nichtmehr von der Gebäudewand abwaschen/entfernen. Der entstandene Schaden dürfte bei etwa 1500 Euro liegen. Hinweise auf den/die unbekannten Täter ergaben sich bei der Sachverhaltsaufnahme nicht. Solche nimmt die Polizei jedoch unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

