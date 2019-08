Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Männer überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Zwei Männer sind in der Nacht zum Sonntag (11.08.2019) gegen 00.50 Uhr in der Klingenbachstraße Opfer eines Überfalls geworden. Drei jüngere Männer schlugen unvermittelt auf die beiden 31 und 33 Jahre alten Männer ein und raubten einem der Männer eine Umhängetasche, in der sich mehrere Hundert Euro Bargeld und Ausweisdokumente befanden. Die Räuber waren dunkel bekleidet, einer der Drei trug ein T-Shirt mit einem auffälligen orangefarbigen Streifen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

