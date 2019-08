Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt. Briefe von Verkaufstresen geraubt - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 47-jähriger Wohnsitzloser hat am Samstagmorgen (10.08.2019) gegen 09.15 Uhr in einer Apotheke an der Königstraße, zwei dort auf der Verkaufstheke liegende Briefe an sich genommen und in seine Tragetasche gesteckt. Als eine Mitarbeiterin der Apotheke diese wieder aus der Tasche nehmen wollte, verhinderte dies der Täter, indem er die Arme der Frau festhielt und aus dem Geschäft flüchtete. Der Dieb hatte bereits kurz zuvor vier weitere, im Eingangsbereich eines anderen Geschäftes abgelegte Briefe an sich genommen. Der Tatverdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.

