Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Renitenter Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagmorgen (10.08.2019) einen 32-jährigen Mann festgenommen, der offenbar in einem in der Kronenstraße gelegenen Einkaufsmarkt mehrere Getränkeflaschen in seinem Rucksack verstaut hat. Als der Dieb gegen 11.20 Uhr den Kassenbereich ohne zu bezahlen passiert hatte, wurde er von einer Mitarbeiterin angesprochen und festgehalten. Er riss sich jedoch los, woraufhin sich ihm eine weitere Beschäftigte in den Weg stellte. Diese wurde vom Täter mit beiden Händen weggestoßen. Erst nachdem ein weiterer Mitarbeiter hinzukam, gelang es den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der Beschuldigte wurde nach der Fertigung einer Strafanzeige wegen des Verdachts eines räuberischen Diebstahls entlassen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell