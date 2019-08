Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungsbrand

Stuttgart-Möhringen (ots)

Aus noch unbekannter Ursache ist am Samstag (10.08.2019) in einer Wohnung in der Vaihinger Straße ein Brand ausgebrochen. Ein Hausbewohner entdeckte den Brand gegen 16.30 Uhr und alarmierte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte drang schwarzer Rauch aus der Wohnung im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses, in der sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen aufhielten. Sachschaden beläuft sich auf circa 25000 Euro, verletzt wurde offenbar niemand. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell