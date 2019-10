Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Beim "Chillen" mit Betäubungsmitteln kontrolliert (03/1410)

13.10.2019 23:08 Uhr

Ein Zeuge meldete der Polizei am Sonntag kurz nach 23 Uhr drei Jugendliche, welche in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in einem geparkten Transporter sitzen und sich verdächtig verhalten würden. Vor Ort konnten ein 19Jähriger, ein 17Jähriger und eine 15Jährige in dem Fahrzeug festgestellt werden. Sie gaben an, nur zu "chillen". Im Fahrzeug konnten dann jedoch insgesamt 38 Zipptütchen mit jeweils einer geringen Menge Marihuana aufgefunden werden. Es ist davon auszugehen, dass diese für den Weiterverkauf portioniert und im Fahrzeug positioniert wurden. Die Tütchen als auch die Mobiltelefone der kontrollierten Personen wurden sichergestellt. Auf eine Durchsuchung der Wohnung/Zimmer der Betroffenen wurde in Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft verzichtet. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Sorgeberechtigten überstellt.

