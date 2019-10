Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Motorradfahrer unter Drogeneinfluss (18+20/1310)

Speyer (ots)

13.10.2019, 10:03 Uhr

Am Sonntagmorgen fiel der Polizei ein 32jähriger Motorradfahrer auf, der die Franz-Kirrmeier-Straße mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Otterstadt befuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnten betäubungsmitteltypische Auffallerscheinungen bei dem Fahrer festgestellt werden. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks konnten knapp 5 Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Vor Ort ergab sich zudem der Verdacht, dass er ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Dem Verantwortlichen wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin konnte bei seiner 38jährigen Begleiterin ein Döschen mit Amphetamin, eine geringe Menge Marihuana, ein Trip LSD und eine Tablette Ecstasy aufgefunden werden.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft erfolgte die Durchsuchung der gemeinsamen Wohnung. Dort konnte weiteres Betäubungsmittel (6 Cannabis-Topfpflanzen, geringe Mengen an Marihuana, Ecstasy, LSD sowie Cannabissamen) aufgefunden und sichergestellt werden.

