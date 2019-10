Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schwerer Raub

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am Sonntag, den 13.10.2019 gegen 04:10 Uhr morgens, werden ein 37-jähriger Mann aus Ludwigshafen und eine aus Lambsheim stammende 31-jährige Frau von zwei bisher unbekannten dunkel gekleideten Personen im Foltzring Ecke Wallonenstraße in Frankenthal, mit zwei vollen Bierflaschen niedergestreckt. Beide geschädigten Personen erleiden Verletzungen im Gesicht und werden vom DRK betreut. Dem 37-jährigen Mann wird das Handy geraubt. Die zwei Täter flüchten beim Eintreffen eines Ersthelfers.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:





Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Telefon: 06233/3130

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell