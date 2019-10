Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Rollerdiebstahl in Schifferstadt - schnelle Aufklärung

Schifferstadt / Neustadt (ots)

Gegen 00:30 Uhr am Sonntag, 13.10.2019, zeigte der Halter eines Piaggio-Motorrollers den Diebstahl seines Gefährtes an - die Tat habe sich am späten Samstagabend ereignet. Der Roller sei abgeschlossen im Neustückweg vor dem dortigen Jugendzentrum geparkt gewesen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde der Roller in die polizeiliche Sachfahndung eingestellt. Gegen 04:00 Uhr geriet der gestohlene Roller - besetzt mit zwei Jugendlichen - in eine Verkehrskontrolle der Polizei Neustadt, wo er sichergestellt wurde. Gegen die beiden jugendlichen Fahrer wird nicht nur wegen des Diebstahls eines Kraftfahrzeugs, sondern auch noch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Verkehr ermittelt, denn sie hatten keinen Führerschein, waren dafür aber leicht alkoholisiert.

