Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Diebstähle aus Pkw in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

In der Nacht von Freitag, 11.10.2019, auf Samstag, den 12.10.2019 kam es in Schifferstadt zu zwei Diebstählen aus Pkw: Vermutlich verlor der Fahrer eines BMW I3 beim Aussteigen aus seinem Pkw in der Silcherstraße gegen 17:00n Uhr seinen Fahrzeugschlüssel, den dann der Täter fand und damit den Pkw öffnete. Es wurde ein Rollkoffer samt Inhalt sowie Herrenkleidung gestohlen. Schadenshöhe ca. 1850 EUR. Aus einem Nissan Qashqai, der in der Mannheimer Straße geparkt war, wurden im Tatzeitraum zwei Sporttaschen gestohlen. Aufgrund der Tatsache, dass keine Aufbruchspuren am Fahrzeug erkennbar waren muss davon ausgegangen werden, dass das Fahrzeug zum Tatzeitpunkt versehentlich unverschlossen war.

