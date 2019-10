Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Gegen 20:45 Uhr ereignete sich am Freitagabend, 11.10.2019, ein Verkehrsunfall in der Mutterstadter Straße. Der 58-jährige Fahrer einer Mercedes C-Klasse fuhr dabei auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Renault Mégane auf, sodass dieser mehrere Meter nach vorne geschoben wurde. Der Fahrer des Mercedes wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer alkoholisiert sein könnte. Durch einen Alkoholtest wurde ein Atemalkoholwert von 1,15 Promille festgestellt. Im Zuge des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr wurde der Führerschein des Fahrers sofort beschlagnahmt - es droht der Entzug der Fahrerlaubnis.

