POL-PDLU: Unfall endet in Fischteich

Lambsheim (ots)

Zu einem kuriosen Unfall kam es am Samstag, den 12.10.2019 gegen 13:40 Uhr. Der Fahrer eines Nissan's befuhr die K2 von Lambsheim kommend in Richtung Gerolsheim. Kurz hinter dem Kreisverkehr verlor der Fahrer Kontrolle über das Fahrzeug. Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Gartenzaun und landete in einem Privaten Fischteich, wo es vollständig versank. Glücklicherweise konnten Fahrer und Beifahrer unverletzt, aber nach einem unfreiwilligen Bad, das Fahrzeug verlassen. Ersten Ermittlungen zufolge war der Fahrer nicht zu schnell, gab aber nach dem Kreisverkehr zu viel Gas und verlor hierdurch die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000 EUR geschätzt.

