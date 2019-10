Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Missglückter Abbiegevorgang

Speyer (ots)

~12.10.2019, 21:20 Uhr

Die 33jährige PKW-Fahrerin befuhr die Josef-Schmitt-Straße in Speyer in Fahrtrichtung Burgstraße. Beim Versuch in die Straße Am Wasserturm abzubiegen, fuhr sie auf den angrenzenden Grünstreifen, prallte auf einen dort liegenden Stein und kam in einer Grünanlage zum Stehen. Laut der Fahrzeugführerin hätten ihre Bremsen nicht funktioniert, wahrscheinlicher ist jedoch, dass die durch die Beamten festgestellte Alkoholisierung ursächlich war. Ein Alkoholtest wurde verweigert, eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Verletzt wurden die Fahrerin und ihr Beifahrer nicht.

