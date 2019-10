Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Sachbeschädigungsserie an PKW durch Abtreten der Spiegel (11+16/1210) 11.10.2019 - 12.10.2019; 22:00 Uhr - 05:30 Uhr

Speyer (ots)

Unbekannte Täter traten in der Nacht von Freitag auf Samstag in Speyer im Bereich um den Berliner Platz und um die Conrad-Hist-Straße mehrere Außenspiegel geparkter Fahrzeuge ab. Anschließend flüchtete die Täterschaft mit dem Fahrrad. Bislang sind der Polizei dreizehn geschädigte Fahrzeuge bekannt. Die Polizei bittet eventuelle weitere Geschädigte sich bei der PI Speyer zu melden. Zeugenhinweise zu der Tat oder den Tätern werden unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell