Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei Stadtbussen - Schaden: 40.000 Euro

Neubrandenburg (ots)

Am 16.08.2019 gegen 12:10 Uhr ist es in der Warliner Straße in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall mit zwei Stadtbussen gekommen. Beide Busse befanden sich auf der Fahrt zu einem Einsatz und waren somit ohne Fahrgäste. Als der vordere Bus die Warliner Straße in Richtung Sponholzer Straße fuhr und verkehrsbedingt anhalten musste, bemerkte dies der zweite Busfahrer zu spät und fuhr auf den stehenden Bus auf. Der 29-jährige Fahrer des zweiten Busses erlitt einen Schock und wurde durch die Rettungskräfte vor Ort versorgt. Beide Busse waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Angaben auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

