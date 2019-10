Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg/ Berghausen - Unfall mit verletztem Motorradfahrer (54/1110) 11.10.2019; 20:50 Uhr

Speyer (ots)

Am Freitagabend, gegen 20:50 Uhr befuhren ein Motorradfahrer und ein PKW-Fahrer die L507 zwischen Berghausen und Speyer in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Der Motorradfahrer scherte zum Überholen eines vor ihm fahrenden Fahrzeuges aus. Dabei übersah er den entgegenkommenden PKW. Infolge des Zusammenstoßes kam der Motorradfahrer zu Sturz. Er wurde aufgrund seiner nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW-Fahrer erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Die freiwillige Feuerwehr unterstütze die Verkehrsunfallaufnahme vor Ort. Über die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt.

