POL-NB: Vermisste 5-jährige aus Neubrandenburg wieder aufgegriffen, LK MSE

Neubrandenburg (ots)

Am 06.07.2019 gegen 16:45 Uhr meldete sich der Vater eines 5-jährigen Mädchens in der Einsatzleitstelle der Polizei des PP Neubrandenburg. Dieser teilte mit, dass er seine Tochter vermisst, welche er letztmalig gegen 14:30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf einem Spielplatz im Bereich der John-Schehr-Straße gesehen hatte. Eigene Suchmaßnahmen durch den Vater des vermissten Kindes verliefen ergebnislos, so dass dieser letztendlich die Polizei über den Sachverhalt informierte. Durch intensive Suchmaßnahmen der Polizei Neubrandenburg sowie dem Einsatz eines Fährtensuchhundes konnte das 5-jährige Mädchen gegen 18:00 Uhr im Bereich der Wilhelm-Külz-Straße aufgegriffen und wieder wohlbehalten an den Vater übergeben werden. Das Mädchen selbst gab auf Befragen durch die Beamten an, sich mit ihrem Fahrrad "verirrt" zu haben.

