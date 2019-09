POL-PPKO: Verkehrssicherheitsaktion: "Brummis im Blick" Polizei kontrolliert an der A 61, Rastanlage Hunsrück Ost

Polizeipräsidium Koblenz

An der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben / Brummis im Blick" mit Kontrollstellen und Präventionsaktionen, nahmen gestern auch Beamte/innen des Polizeipräsidiums Koblenz teil. An der Kontrollstelle auf der BAB 61 in Höhe der Tank & Rast Anlage Hunsrück Ost in der Nähe von Koblenz, lag auch der Präventionsgedanke im Vordergrund. Neben Informationen rund um das Thema konnte man dort eine Erfah-rung der ganz besonderen Art machen. Ein LKW-Überschlagssimulator stand für jeden Interessierten zur Verfügung. Spezialisten der Polizei führten Kontrollen durch, ahndeten Verstöße und leisteten einen großen Beitrag zur Verkehrssicherheit. Insgesamt wurden 30 Fahrzeuge kontrolliert, unter diesen 10 Fahrzeuge mit deutscher Zulassung. Hierbei kam es zu folgenden Beanstandungen: Owi-Anzeigen: 1 x wegen Ablenkung von fahrerischer Tätigkeit 1 x Überholverbot 1 x Geschwindigkeit 1 x Ladungssicherheit 3 x techn. Veränderungen 6 x Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten.

Sechs Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt. Vor Ort wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von 825 Euro einbehalten.

