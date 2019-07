Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der PI Daun

Gerolstein (ots)

Ereignis: Brand

Ort: Gerolstein, Lindenstraße / Am Auberg Ehemalige Drahtwarenfabrik

Zeit: 11.07.19, 10.15 h

Durch Arbeiten mit einem Trennschleifer kam es zum Ausbruch eines Feuers in der ehemaligen Drahtwarenfabrik in Gerolstein, zwischen Lindenstraße und "Am Auberg" gelegen. Das Feuer im Gebäude, welches für den Abbruch vorbereitet wird, konnte rechtzeitig festgestellt werden. Es gelang der Freiwilligen Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen und abzulöschen, bevor er sich ausbreiten konnte. Betroffen war lediglich ein Raum des Gebäudes. Es entstand weder Personen-noch größerer Sachschaden.

