Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unter Alkoholeinwirkung zur Polizei gefahren

Koblenz (ots)

Nach einem Ladendiebstahl am 09.09.2019, 11.30 Uhr, in einem Elektrofachmarkt in Koblenz, An der Römervilla, wurde bei dem Ladendieb vorsorglich der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, da dieser bei der Tat unter Alkoholeinwirkung stand. Mit dieser Maßnahme sollte die eventuell bevorstehende Heimfahrt verhindert werden. Am 11.09.2019, 11.00 Uhr, fuhr der 46-Jährige bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 vor, um seinen Fahrzeugschlüssel abzuholen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann erneut unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Im Anschluss an diese Feststellungen erfolgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines. Weiterhin wurde nun auch der Ersatzschlüssel seines Pkw vorläufig sichergestellt.

