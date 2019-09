Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Reifendiebe in Koblenz unterwegs

Koblenz (ots)

Auf hochwertige Pkw-Komplettreifen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch, 10.09.2019, in Koblenz abgesehen. Diese suchten eine Automobilfirma in der Von-Kuhl-Straße auf. Hier wurde an vier Neuwagen der Marke Nissan Qashqai die komplette Bereifung abmontiert und die Wagen auf Pflastersteinen abgestellt. Hier ist ein Schaden von über 10.000 Euro entstanden. Gleiche Vorgehensweise auch bei einer nahe gelegenen Autofirma in der Straße Am Sender. Hier wurden zwei neue Jeeps Grand Cherokee angegangen. Auch an diesen wurden hochwertige Leichtmetallfelgen, 22 Zoll, gestohlen. Hier wird der Schaden den zuvor genannten Betrag weit übersteigen. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1032911.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell