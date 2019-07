Polizei Düren

POL-DN: Gartenlauben aufgebrochen

Düren (ots)

Mindestens fünf Gartenlauben wurden in der Nacht zu Mittwoch in einer Kleingartenanlage an der Viandener Straße angegangen. Die Kriminalpolizei suchte und sicherte Spuren.

Der oder die bislang unbekannten Täter machten sich nach 21:00 Uhr am Dienstagabend ans Werk. In fünf Parzellen hinterließen sie Schäden an Türen und Fenstern, als sie versuchten, in die jeweiligen Lauben und Gartenhäuser einzudringen. Die Taten wurden am Mittwoch gegen 08:30 Uhr entdeckt. Ob die Einbrecher etwas entwenden konnten, muss durch die Nutzer der Freizeitanlage noch geklärt werden.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit diesen Taten in Verbindung stehen könnten, werden an die Leitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell