Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines hochwertigen Ortungs- und Lenksystem aus einem Traktor

Waren (ots)

Am 26.04.2019 gegen 13:15 Uhr wurde der Polizei der Einbruch in einen Landwirtschaftlichen Betrieb in 17217 Mollenstorf gemeldet. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 18.04.2019 bis 24.04.2019 Zutritt zum Geländer der ehemaligen LPG in Mollenstorf. Ziel der Täter war ein dort geparkter Traktor des Herstellers John Deere. An und in diesem Fahrzeug war ein sogenanntes. GPS Ortungs- und Lenksystem installiert, welches die Täter demontierten und entwendeten. Der hierdurch entstandene Schaden beträgt geschätzte 16.000,-EUR. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeihauptrevier Waren unter der Telefonnummer 03991-176224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

