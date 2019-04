Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierter Radfahrer verursacht einen Verkehrsunfall

Heringsdorf (ots)

Am 25.04.2019 gegen 14:50 Uhr kam es auf der B111 auf dem dortigen Radweg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Eine 49-jährige Radfahrerin befuhr mit zwei anderen Radfahrern zusammen den Radweg an der B111 aus Richtung Seebad Bansin kommend in Richtung Ückeritz. Diese fuhren hintereinander auf dem Radweg, wobei die 49-Jährige in der Mitte der dreiköpfigen Fahrradgruppe fuhr. Auf Höhe der Abfahrt nach Sellin tauchte vor ihnen ein in gleicher Richtung fahrender 69-jähriger Radfahrer auf. Als sich die Gruppe Radfahrer auf Höhe des 69-Jährigen befand, klingelte der vordere Radfahrer, um das Überholen des 69-Jährigen anzukündigen. Als sich die 49-Jährigen dabei auf Höhe des 69-jährigen Radfahrers befand, bog dieser plötzlich nach links ab, ohne dieses vorher anzuzeigen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Beiden und beide kamen zu Fall. Dabei wurde der 69-Jährige so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dort wurde er stationär aufgenommen. Die 49-Jährige blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des 69-Jährigen festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,00 Promille. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

