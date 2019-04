Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Explosion in Heringsdorf auf Usedom

Insel Usedom (ots)

In der heutigen Nacht, gegen 03:00 Uhr, kam es in Heringsdorf zur Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion.

Zeugen hatten zu dieser Zeit einen lauten Knall gehört. Die Hinweisgeber sahen gegen 07:00 Uhr an dem betreffenden Neubaublock, aus welchem die vermeintliche Explosion zu hören war, in der zweiten Etage ein zerstörtes Fenster und informierten die Polizei.

Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Heringsdorf fanden den geschilderten Sachverhalt bestätigt vor. Sie stellten fest, dass die Explosion von der Wohnung eines 61-Jährigen ausging.

Der Mann hatte in der Küche seiner Wohnung vermutlich experimentiert. Dabei kam es in der Nacht zur Explosion, wobei das Fenster der Küche vollkommen zerstört wurde. Der 61-Jährige machte bisher verschiedene Aussagen dazu, womit er laboriert hat. Der Kriminaldauerdienst befand sich im Einsatz zur Tatort-Arbeit und stellte verschiedene Substanzen sicher, zu denen bisher keine Aussagen getroffen werden können. Ein Teil dieser Substanzen wurde auch durch den eingesetzten Sprengstoffsuchhund, welcher in Wohnung, Keller und Fahrzeug des Wohnungsinhabers eingesetzt wurde, aufgespürt. Die Stoffe müssen noch untersucht werden.

Durch die Explosion wurde niemand verletzt. Zum Sachschaden können noch keine Aussagen getroffen werden, da zunächst auch Mauerwerk und Statik gutachterlich geprüft werden müssen.

Gegen den 61-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion erstattet. Die Ermittlungen dazu hat die Kriminalpolizeiinspektion Anklam übernommen.

