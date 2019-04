Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Noch Restkarten für Benefizkonzert am 27. April 2019 in Konzertkirche

Das Polizeipräsidium Neubrandenburg und die Gewerkschaft der Polizei (Kreisgruppe Neubrandenburg) veranstalten am 27.04.2019 das 24. Benefizkonzert in der Neubrandenburger Konzertkirche.

Die Neubrandenburger Philharmonie, unter Leitung des neuen Dirigenten Daniel Stratievsky (geboren 1986 in Leningrad, aufgewachsen in Israel), wird die über 800 Gäste auf eine musikalische Reise mitnehmen. Neben Werken von RICHARD RODGERS, DARIUS MILHAUD, ALEXANDER BORODIN und MAURICE RAVEL werden auch zwei Orgelstücke geboten.

Das diesjährige Benefizkonzert wird von 24 Unternehmen und von Privatpersonen aus der Region unterstützt. Die erbrachten Spenden sowie die Erlöse aus dem Kartenverkauf kommen dieses Mal zwölf Vereinen in unserem Zuständigkeitsbereich zu Gute.

Mit einer Gesamtsumme von rund 14.000 Euro fördert die traditionsreiche Benefizveranstaltung somit die aufopferungsvolle Arbeit der Vereine für das Gemeinwohl in unserer Gesellschaft. Als hauptbegünstigter Verein wurde in diesem Jahr das Hospiz des Dreikönigsvereins ausgewählt. Eine Förderung erhalten auch Sportvereine, sowie Vereine, bei denen die Kinder- und Jugendarbeit im Vordergrund stehen sowie einige Tafeln. Das Benefizkonzert am kommenden Sonnabend (27.04.2019) beginnt um 19:30 Uhr.

Restplätze können an der Abendkasse erworben werden - allerdings nur noch im Orgelbereich.

